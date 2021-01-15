Умер врач, писавший, что Трамп будет "самым здоровым президентом" в истории США

После своей отставки врач заявил, что написал письмо-заключение под диктовку самого Трампа.

Доктор Гарольд Борнштейн, бывший личный врач президента Дональда Трампа, умер в возрасте 73 лет. В некрологе, который опубликовала на платной основе газета The New York Times, ничего не говорится о причине смерти, только сообщается, что из-за пандемии церемония прощания будет закрытой.

Борнштейн был врачом Трампа много лет. Но лохматый эксцентричный гастроэнтеролог впервые стал известен общественности только в 2015 году, когда он написал письмо для кампании Трампа, в котором заявил, что тот "станет самым здоровым человеком, избранным на пост президента".

Однако после победы Трампа в гонке за Белый дом в 2016 году его отношения с личным врачом начали ухудшаться. Борнштейна уволили в 2017 году после того, как он рассердил президента своим рассказом СМИ, как он прописал Трампу средство для роста волос.

В 2018 году Борнштейн сообщил CNN, что свое знаменитое письмо в декабре 2015 года он написал фактически под диктовку самого Трампа. "Его физическая сила и выносливость невероятны, – говорится в письме. — В случае избрания господина Трампа, я могу однозначно заявить, он будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента".

Это письмо Бернштейна потом неоднократно использовалось командой Тремпа. Оно предвосхитило другие радужные оценки здоровья Трампа, которые Белый дом продвигал в течение последующих четырех лет, а также "нетрадиционные отношения президента с теми, кто отвечает за его медицинское обслуживание", пишет издание Politico.

В частности, контр-адмирал Ронни Джексон, тогдашний врач президента, заявил в 2018 году, что Трамп находится в "отличном" состоянии здоровья и обладает "невероятно хорошими генами".

Через два месяца после этого Трамп назвал Джексона своим кандидатом на пост секретаря по делам ветеранов – главы второго по величине ведомства в федеральном правительстве. Назначение было сорвано после того, как сенатор-демократ Джон Тестер обвинил Джексона в том, что тот принимает "слишком много таблеток и пьет на работе".

Напомним, после того, как Трамп вошел в историю как единственный президент США, которому два раза объявляли импичмент, он изолировался в Белом доме и "жалеет себя". Об этом пишет CNN. В Белом доме "все злятся на всех", а 45-й президент расстроен, потому что, по его мнению, "люди недостаточно его защищают".

Ранее появилась информация о том, что Трамп поссорился даже с собственной дочерью. Якобы Иванка Трамп, начавшая собственную политическую карьеру, собирается посетить инаугурацию Джо Байдена, не смотря на то, что Дональд Трамп собирается ее проигнорировать.