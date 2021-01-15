Израиль расследует контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину

В МОЗ Израиля заявили, что продажа вакцины в стране является нелегитимной.

Правоохранители Израиля начали расследование о возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главу департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашера Ешайху Салмона.

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", – сказал Салмон.

Он отметил, что вакцинация в Израиле проводится исключительно за государственный счет, сделать прививку за деньги нельзя.

"Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными). Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно", – сказал Салмон.

По его информации, о результатах расследования станет известно в ближайшее время.

Напомним, 5 января ряд украинских СМИ со ссылкой на украинского бизнесмена и бывшего чиновника Михаила Бродского сообщили, что в конце декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer. Ее "скорее всего, без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата", – сообщил Бродский.

Из какой страны могли ввезти вакцину, он не говорил, но упомянул об "израильских расследователях".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса. О необходимости такой проверки говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль.