Госсекретарь США связал появление COVID-19 с лабораторией в Ухане: "Пандемии можно было избежать"

Глава Госдепа связал появление инфекции с испытаниями в лаборатории Уханя.

У США есть основания полагать, что первые заражения человека коронавирусом произошли еще летом 2019 года в Ухане. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, слова которого в пятницу, 15 января, привел сайт Госдепартамента.

Помпео отметил, что Вашингтон делится новыми данными о деятельности государственных лабораторий Китая для помощи миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представители которой сейчас работают в Ухане.

По его словам, китайские ученые еще в 2016 году изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который идентичен с COVID-19 более чем на 96%. При этом, как отметил госсекретарь, в институте умолчали об "экспериментах по повышению заразности или летальности" вируса.

Руководитель внешнеполитического ведомства США добавил, что Уханьский институт вирусологии связан с китайскими военными программами.

"Несмотря на то, что Уханьский институт вирусологии представляется как гражданский, он сотрудничал в публикациях и секретных проектах с военными Китая", – указано в заявлении.

Глава Госдепа призвал Пекин не препятствовать экспертам ВОЗ в доступе ко всем объектам, данным лабораторий, сотрудникам, очевидцам и авторам жалоб.

"Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки. Вместо этого Китай отказался от предложений помощи и наказал храбрых китайских врачей, ученых и журналистов, которые пытались предупредить мир об опасностях вируса", – Помпео.

Как сообщалось ранее, в Ухань прибыли представители ВОЗ для расследования происхождения коронавируса. Позже они сообщили, что инфекция могла возникнуть и не там, но именно оттуда следует искать истоки заболевания.