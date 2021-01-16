Страх и нестабильность в США увеличили продажи огнестрельного оружия на 60%

Около 8,5 млн человек приобрели свое первое огнестрельное оружие в 2020 году. Это составило 40% всех продаж.

ФБР в 2020 году получило рекордные 39,7 млн заявок на проверки, связанные с разрешениями на огнестрельное оружия, что намного больше, чем за любой год с момента начала регистрации этих данных в 1998 году. Об этом пишет Business Insider.

[ + – ] Динамика числа заявок на проверки, связанные с оружием

[ + – ] Месячная динамика числа заявок на проверки, связанные с оружием

Число таких заявок не соответствует количеству проданного оружия, так как заявки на проверку делаются и при получении, например, разрешения на скрытое ношение оружия или продажу глушителей.

По данным Национальной организации стрелкового спорта (NSSF), число проверок, связанных исключительно с продажей оружия, также достигли рекордного уровня, составив 21 млн. Это на 60% больше, чем в 2019 году.

Рост продаж оружия был вызван тремя основными факторами: пандемией коронавируса, протестами после смерти Джорджа Флойда и президентскими выборами. Продажи оружия в США всегда возрастают в год таких выборов, так как люди опасаются изменений в системе регулирования сферы обращения с оружием.

"Волна за волной неопределенности и озабоченности стимулируют спрос на огнестрельное оружие", – сказал Юрген Брауэ, главный экономист Small Arms Analytics and Forecasting.

По оценкам NSSF, 8,5 млн человек в США приобрели свое первое огнестрельное оружие в 2020 году. Это примерно 40% всех совершенных покупок в прошлом году. Выросли покупки оружия чернокожими и латиноамериканцами, как и покупки женщин.

Эксперты ожидают, что продажи оружия в 2021 году останутся высокими, хотя и не такими высокими, как в 2020 году.

Напомним, за первые девять месяцев 2020 года в США было продано 16,7 млн единиц огнестрельного оружия, сообщила компания Small Arms Analytics. Это больше, чем когда-либо раньше за целый год (предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году, когда за год было продано 16,6 млн единиц).

Американский производитель оружия Smith & Wesson Brands заявил о беспрецедентном спросе на оружие в США в 2020-ом году. Компания увеличила выручку почти в 2,5 раза. По итогам квартала, завершившегося 31 июля, прибыль выросла до $229 млн с $95 млн годом ранее.