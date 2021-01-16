К атаке на Капитолий могут быть причастны некоторые члены Конгресса, – Пелоси

Министерство юстиции США уже открыло 175 уголовных дел по событиям вокруг штурма Капитолия.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что возможно, некоторые конгрессмены будут привлечены к уголовной ответственности, если будет установлено, что они "способствовали и подстрекали" нападение на Капитолий 6 января.

Об этом пишет The Guardian.

"Мы должны дать справедливую оценку атаке на Капитолий на прошлой неделе. Если будет установлено, что члены Конгресса были соучастниками этого восстания, если они способствовали этому преступлению, то, возможно, придется принять меры в плане судебного разбирательства", – сказала Пелоси.

Издание пишет, что комментарии Пелоси последовали после того, как конгрессмен от Демократической партии от штата Нью-Джерси Мики Шерилл заявила, что видела некоторых своих коллег, возглавляющих группы, которые обследовали Капитолий за день до беспорядков якобы с целью разведки.

Более 30 конгрессменов-демократов уже подготовили письмо, в котором просят разобраться с такими "разведовательными турами" по Капитолию, которые проходили 5 января.

На своей первой конференции после объявления второго импичмента действующему президенту Дональду Трампу, Нэнси Пелоси также заявила, что будет пересмотрена система безопасности Капитолия.

Министерство юстиции США уже открыло 175 уголовных дел по событиям вокруг штурма Капитолия. По словам генерального прокурора, ожидается, что в ближайшие дни это число увеличится до 300.

Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, выступая на пресс-конференции, заявил, что появляется все больше свидетельств того, что в беспорядках 6 января участвовали как действующие, так и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

"Нам все равно, какая у вас профессия.Мы предъявим вам обвинение, и вы будете арестованы", – сказал Шервин.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

После штурма Капитолия некоторые члены Конгресса выражают обеспокоенность, что их коллеги-законодатели с правыми взглядами могут нести угрозу их жизни.