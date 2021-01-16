Как принцесса Диана. Экс-любовница испанского короля заявила об угрозах в свой адрес

Глава испанской разведслужбы пытался вернуть важные документы, которые хранились у возлюбленной короля, подозреваемого в коррупции.

Коринна Сайн -Витгенштейн (Ларсен), которая в 2004-2012 годах была любовницей короля Испании Хуана Карлоса I, заявила о том, что глава разведслужбы (CNI) Феликс Санс Ролдан намекнул ей, что она может повторить судьбу принцессы Дианы, передает The Daily Mail.

Об этом женщина рассказала во время видеозвонка из заседания суда над бывшим начальником полиции Хосе Мануэлем Вильярехо, которому предъявлены обвинения в ложном утверждении и клевете о том, что генерал Санс Ролдан угрожал убить мисс Ларсен.

По ее словам, генерал в мае 2012 года по приказу монарха намека на это ей и ее детям на встрече в лондонском отеле Connaught, когда пытался вернуть финансовые документы.

"Главное предупреждение — не разговаривать со СМИ. Генерал озвучил различные условия и инструкции, рекомендации, которым я должна следовать. И он сказал, что если я не последую за ними, он не сможет гарантировать мою физическую безопасность или физическую безопасность моих детей", – сообщила она. Женщина добавила, что слова главы CNI напугали ее, а встреча была организована по "прямому желанию" самого короля.

[ + – ] Хуан Карлос и Коринна Сайн -Витгенштейн Фото: noticia.ru

В тот же день она вылетела в Швейцарию и, войдя в семейную квартиру в Альпах, нашла книгу о гибели Дианы в 1997 году в автокатастрофе в парижском туннеле. Через несколько часов, ночью, ей позвонил аноним и сказал: "Между Монако и Ниццей много туннелей". Все это она расценила как очевидный факт угроз в ее сторону.

Бывшая любовница короля рассказала, что документы, которые пытался вернуть теперь уже глава разведслужбы, она получила во время отношений с королем, закончившихся за два года до его отречения от престола. В конфиденциальных бумагах была информация о финансовых и деловых отношениях монарха и королевского двора, которые были нужны службам безопасности.

В свою очередь Санс Ролдан отверг обвинения в том, что он угрожал мисс Ларсен.

Хуан Карлос I Бурбонский в 2014 году отрекся от престола в пользу сына Фелипе. Как почетный король, он все еще был занят официальными встречами, торговыми поездками и международными поездками, особенно на Ближний Восток. Именно те очень тесные контакты Хуана Карлоса на Ближнем Востоке стали предметом пристального внимания, особенно со стороны прокуратуры. Судебное расследование началось после того, как стали достоянием общественности записи с участием полицейского Хосе Мануэля Вильярехо. Он записывал на пленку все свои разговоры с богатыми и влиятельными, в том числе с Коринной в 2015 году. Последняя никогда официально не подтверждала, что это она была на записи. Но откровения с этих пленок были сенсационными и стали катализатором для начала расследования в Швейцарии, а в последнее время и в Испании.

[ + – ] Бывший король Испании Хуан Карлос I Бурбонский

8 июня прошлого года в Верховном суде Испании заявили о проведении расследования для выяснения роли бывшего короля страны Хуана Карлоса I в деле о коррупции. Как пишет Reuters, речь идет о деле, связанном со строительством Испанией высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Высокоскоростная железная дорога между Меккой и Мединой, построенная несколькими испанскими компаниями, была открыта в октябре 2018 года. Стоимость проекта составила 6,7 миллиарда евро. Ларсен заявляла, что король получил комиссионные в связи с этим строительством. Речь шла о 100 миллионах долларов, из которых около 65 миллионов король перевел своей любовнице. Из-за этих денег Ларсен также оказалась в поле зрения полиции, и в Швейцарии она находится под следствием.

Напомним, в августе 2020 года экс-король Хуан Карлос I покинул родину на фоне коррупционного скандала. Бывший король перебрался в Абу-Даби, где остановился в одном из самых дорогих отелей в мире.

Ранее бывший король написал своему сыну, нынешнему королю Испании Филиппу VI, о решении покинуть страну из-за причин личного характера.

В марте 2020-го 52-летний Филипп VI отказался содержать своего отца и выплачивать ему ежегодно грант в 194 тысячи евро. Также он отказался от его наследства.