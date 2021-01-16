В Китае обнаружен новый канал распространения коронавируса – через мороженое

Власти стараются найти покупателей мороженного из зараженной партии.

В северокитайском городе Тяньцзинь в партии из 4836 коробок мороженого подтверждено наличие коронавируса. Ранее сообщалось, что вирус найден в трех образцах из этой партии.

Мороженое произведено компанией Tianjin Daqiaodao Food Company с использованием сухого молока из Новой Зеландии и сухой сыворотки из Украины.

В посольстве Украины в Китае заявили, что проверяют эту информацию и поддерживает оперативную связь с компетентными органами КНР и правительством города Тяньцзинь. "Принимаются все необходимые срочные меры с целью проверки сообщения информационного агентства "Синьхуа" от 15 января по выявлению в городе Тяньцзинь положительных результатов анализов на коронавирус образцов сухой сыворотки, импортируемой из Украины для производства мороженого", – говорится в сообщении посольства.

Компания остановила работу и опечатала склады. 1662 сотрудника компании были помещены на карантин и прошли тестирование. Пока коронавирус у них не обнаружен.

Власти сообщили, что 2747 коробок из зараженной партии были отправлены заказчикам. В Тяньцзинь попали 935 из них, но только содержимое 65-ти успели распродать. Теперь они призывают потребителей, которые купили эти десерты, сообщать о своем здоровье и передвижениях.

Стивен Гриффин, вирусолог из Университета Лидса, сказал Sky News, что такое развитие событий вряд ли станет причиной паники. Он думает, что это, вероятно, разовый случай. "Конечно, любой уровень загрязнения неприемлем и всегда вызывает беспокойство, но есть вероятность, что это результат проблем с производственным оборудованием и, возможно, гигиены на заводе", – считает он.

Вирусолог добавил, что низкая температура, при которой хранится мороженое, и большое содержание в нем жира могут объяснить, почему вирус выжил во взятых образцах.

Напомним, команда экспертов ВОЗ проведет около месяца в Ухане, где год назад были обнаружены первые случаи COVID-19, изучая, как смертельный вирус мог появиться.

14 января Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 138 новых случаях заражения – это самый высокий показатель за один день с марта прошлого года. Но 15 января было уже 144 случая.