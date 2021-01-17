Раскололся надвое. В Черном море пошел ко дну российский сухогруз (видео)
Кораблекрушение произошло у берегов Турции из-за неблагоприятных погодных условий.
В воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз "Арвин". На данный момент ведутся поиски 15 членов экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пока известно, что инцидент произошел у побережья провинции Бартын на севере Турции. На места работают спасатели, которые ищут членов экипажа. Судно "Арвин" шло в Бургас.
По данным турецких СМИ, при крушении погибли два члена экипажа. Троих удалось спасти.
По данным АПА, спасательную операцию значительно затрудняет шторм, который также мог стать причиной кораблекрушения. Издание пишет, что спасателям удалось найти четырех членов экипажа.
Также отмечается, что корабль при подходе к порту раскололся надвое.
"Неблагоприятные условия и большая волна в Черном море не позволили кораблю причалить к побережью. Наши спасатели приступили к работам по спасению находившихся на корабле около 15 человек", – заявил глава провинции Бартын Синан Гюнер.
Напомним, в Баренцевом море из-за обледенения затонуло рыболовное судно. 2 рыбаков спасли, еще 17 пока числятся пропавшими без вести.