Раскололся надвое. В Черном море пошел ко дну российский сухогруз (видео)

Кораблекрушение произошло у берегов Турции из-за неблагоприятных погодных условий.

В воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз "Арвин". На данный момент ведутся поиски 15 членов экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пока известно, что инцидент произошел у побережья провинции Бартын на севере Турции. На места работают спасатели, которые ищут членов экипажа. Судно "Арвин" шло в Бургас.

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По данным турецких СМИ, при крушении погибли два члена экипажа. Троих удалось спасти.

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По данным АПА, спасательную операцию значительно затрудняет шторм, который также мог стать причиной кораблекрушения. Издание пишет, что спасателям удалось найти четырех членов экипажа.

Также отмечается, что корабль при подходе к порту раскололся надвое.

"Неблагоприятные условия и большая волна в Черном море не позволили кораблю причалить к побережью. Наши спасатели приступили к работам по спасению находившихся на корабле около 15 человек", – заявил глава провинции Бартын Синан Гюнер.

Напомним, в Баренцевом море из-за обледенения затонуло рыболовное судно. 2 рыбаков спасли, еще 17 пока числятся пропавшими без вести.