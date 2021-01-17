Розколовся надвоє. У Чорному морі пішов на дно російський суховантаж (відео)

Інцидент стався біля берегів Туреччини через несприятливі погодні умови.

У неділю, 17 січня, в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло російське суховантажне судно "Арвін". На даний момент ведуться пошуки 15 членів екіпажу. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Поки відомо, що інцидент стався біля узбережжя провінції Бартин на півночі Туреччини. На місці працюють рятувальники, які шукають членів екіпажу. Судно "Арвін" йшло в Бургас.

[ + – ]

За даними турецьких ЗМІ, під час аварії загинули два члени екіпажу. Трьох вдалося врятувати.

[ + – ]

За даними АПА, рятувальну операцію значно ускладнює шторм, який також міг стати причиною аварії корабля. Видання пише, що рятувальникам вдалося знайти чотирьох членів екіпажу.

Також наголошується, що корабель при підході до порту розколовся надвоє.

"Несприятливі умови і велика хвиля в Чорному морі не дозволили кораблю причалити до узбережжя. Наші рятувальники приступили до робіт з порятунку перебували на кораблі близько 15 осіб", — заявив глава провінції Бартин Сінан Гюнер.

Нагадаємо, в Баренцевому морі через обмерзання затонуло риболовецьке судно. 2 рибалок врятували, ще 17 поки вважаються зниклими без вести.