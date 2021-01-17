Затонувший у берегов Турции сухогруз Arvin был украинским (дополнено)

Из членов экипажа только двое были россиянами.

Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз Arvin принадлежит украинской компании с Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Росморречфлота.

Согласно информации на профильных сайтах, она является владельцем сухогруза Arvin класса Волго-Балт 1975 года. Оператором судна выступает одесская компания Tesoro Marine LLC.

По данным Росморречфлота, на момент крушения на борту находились 12 членов экипажа. В СМИ же говорилось о том, что на корабле были от 13 до 15 человек. Из них двое россияне, все остальные – граждане Украины. Сейчас продолжается спасательная операция. На берег уже доставлены шесть моряков. Также найдены тела двух погибших.

Как сообщается на специализированном сайте Vesselfinder, судно пришло в Бартын из грузинского порта Полти, а дальше должно было плыть в Бургас (Болгария).

До 1992 года этот сухогруз ходил под российским флагом, а его владельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже он перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

Губернатор провинции Бартын сообщил, что,по уточненной информации, сухогруз Arvin шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.

В украинском МИД подтвердили информацию о том, что на судне были украинские моряки. Соответствующее сообщение опубликовал в Twitter пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

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Ранее сообщалось, что судно шло под российским флагом, а на его борту было 15 членов экипажа. Спасательную операцию значительно усложняет шторм на море.