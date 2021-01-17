Затонулий біля берегів Туреччини суховантаж Arvin був українським, — Росморрічфлот

З членів екіпажу тільки двоє були росіянами.

Суховантаж Arvin, що зазнав катастрофи біля берегів Туреччини, належить українській компанії Shipping LTD, зареєстрованої в Одесі, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву Росморречфлота.

Згідно інформації на профільних сайтах, вона є власником суховантажу Arvin класу Волго-Балт 1975 року.

За даними Росморрічфлота, на момент аварії на борту перебували 12 членів екіпажу. У ЗМІ ж говорилося про те, що на кораблі були від 13 до 15 осіб. З них двоє росіяни, всі інші — громадяни України. Зараз триває рятувальна операція. На берег уже доставлені шість моряків. Також знайдені тіла двох загиблих.

Як повідомляється на спеціалізованому сайті Vesselfinder, судно прийшло в Бартин з грузинського порту Полт, а далі мало йти в Бургас (Болгарія).

До 1992 року цей суховантаж ходив під російським прапором, а його власником було "Біломорсько-Онезьке пароплавство". Пізніше він перейшов іншим судновласникам і ходив під прапорами Мальти і Камбоджі.

Губернатор провінції Бартин повідомив, що, за уточненою інформацією, суховантаж Arvin йшов не під прапором Росії, а під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин.

Раніше повідомлялося, що судно йшло під російським прапором, а на його борту було 15 членів екіпажу. Рятувальну операцію значно ускладнює шторм на морі.