Facebook запретил рекламу оружия перед инаугурацией Байдена

Запрет будет действовать до 22 января в целях безопасности.

Администрация социальной сети Facebook запретила рекламу оружия, боеприпасов и и аксессуаров к нему (например, глушители), а также сейфов, жилетов и кобуры. Официальное заявление опубликовано на сайте компании в воскресенье, 17 января.

Запрет действует до, во время и несколько дней после инаугурации Джозефа Байдена, до 22 января "из соображений осторожности".

"Мы отслеживаем сигналы насилия или других угроз как в Вашингтоне, округ Колумбия, так и во всех 50 штатах. В преддверии Дня инаугурации мы приняли ряд дополнительных мер, чтобы продолжать предотвращать попытки использования наших услуг в целях насилия", – говорится в сообщении.

Facebook поставил на паузу политическую рекламу, публикует только достоверную информацию о происходящем в Вашингтоне, удаляя контент, который, по прогнозам систем, может быть менее точным, делегитимизирует выборы или изображает бунтовщиков как жертв.

Соцсеть блокирует создание любых новых событий Facebook, происходящих в непосредственной близости от таких мест как Белый дом, здание Капитолия США и админздания в каждом из штатов в течение Дня инаугурации.

"Наш операционный центр также проводит вторичную проверку всех событий Facebook, связанных с открытием, и удаляет те, которые нарушают нашу политику. И, как мы это делали в преддверии и после президентских выборов в США, мы продолжаем блокировать создание событий в США неамериканскими учетными записями и страницами", – сообщили администраторы ресурса.

В Facebook подчеркнули, что, по необходимости, могут быть использованы и дополнительные меры, если они окажутся необходимыми по итогам мониторинга соцсети.

Напомним, в США все 50 штатов и округ Колумбия находятся в состоянии полной готовности к возможным беспорядкам в преддверии инаугурации президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. Церемония пройдет без традиционного парада, его заменят виртуальным.