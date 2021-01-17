Facebook заборонив рекламу зброї перед інавгурацією Байдена

Заборона буде діяти до 22 січня з метою безпеки.

Адміністрація соціальної мережі Facebook заборонила рекламу зброї, боєприпасів і та аксесуарів до нього (наприклад, глушники), а також сейфів, жилетів та кобури. Офіційну заяву опубліковано на сайті компанії в неділю, 17 січня.

Заборона діє до, під час і кілька днів після інавгурації Джозефа Байдена, до 22 січня "з міркувань обережності".

"Ми відстежуємо сигнали насильства або інших загроз як у Вашингтоні, округ Колумбія, так і у всіх 50 штатах. Напередодні Дня інавгурації ми прийняли ряд додаткових заходів, щоб продовжувати запобігати спробам використання наших послуг з метою насильства", — йдеться в повідомленні.

Facebook поставив на паузу політичну рекламу, публікує тільки достовірну інформацію про те, що відбувається у Вашингтоні, видаляючи контент, який, за прогнозами систем, може бути менш точним, делегітимізує вибори або зображує бунтівників як жертв.

Соцмережа блокує створення будь-яких нових подій Facebook, що відбуваються в безпосередній близькості від таких місць як Білий дім, будівля Капітолію США та адмінбудівлі в кожному зі штатів протягом Дня інавгурації.

"Наш операційний центр також проводить вторинну перевірку всіх подій Facebook, пов'язаних з відкриттям, і видаляє ті, які порушують нашу політику. І, як ми це робили напередодні і після президентських виборів в США, ми продовжуємо блокувати створення подій в США неамериканськими обліковими записами і сторінками ", — повідомили адміністратори ресурсу.

У Facebook підкреслили, що, в разі потреби, можуть бути використані і додаткові заходи, якщо вони виявляться необхідними за підсумками моніторингу соцмережі.

Нагадаємо, в США все 50 штатів і округ Колумбія знаходяться в стані повної готовності до можливих безладів напередодні інавгурації президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня. Церемонія пройде без традиційного параду, його замінять віртуальним.