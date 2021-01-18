ФБР расследует кражу ноутбука Пелоси, его хотели продать российским спецслужбам, – СМИ

Ноутбук могли украсть во время штурма Капитолия 6 января.

ФБР изучает показания свидетеля, который утверждает, что женщина, предположительно укравшая ноутбук во время штурма Капитолия из офиса спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, планировала продать его российским спецслужбам. Об этом сообщает CNN.

Свидетель утверждает, что во время штурма Капитолия жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс украла ноутбук из офиса Пелоси, чтобы "отправить его другу в России, который планировал продать его российской Службе внешней разведки".

Информатор сообщил ФБР, что "передача компьютерного устройства в Россию сорвалась по неизвестным причинам, и Уильямс все еще хранит компьютер или уничтожила его", — говорится в письменных показаниях.

По данным телеканала, нет никаких указаний на то, что ноутбук действительно был украден из офиса Пелоси. И ФБР говорит в протоколе суда, что "дело находится в стадии расследования".

Бюро отметило, что Уильямс сбежала, и удалила свои учетные записи в социальных сетях.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками.

В США уже арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса.