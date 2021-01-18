Трамп не планирует помилование Ассанжа, – Fox News

Ожидается, что в последний день своего президентства пока еще действующий глава Белого дома помилует от 50 до 100 человек.

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп не планирует помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ожидается, что в последний день своего президентства пока еще действующий глава Белого дома помилует от 50 до 100 человек.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Сообщается, что в субботу в Белом доме прошло совещание, на котором был утвержден финальный список тех, кто будет помилован.

Ожидается, что список будет оглашен во вторник, однако есть небольшая вероятность, что Белый дом выступит с заявлением в среду утром до инаугурации нового президента Джо Байдена. У Трампа остается время до полудня среды, чтобы объявить о своем решении.

Источники также сообщают, что в списке помилованных не будет самого Трампа и его родственников. Советники президента отговорили его от такого шага, так как он послужил бы косвенным подтверждением его вины.

Несмотря на активную кампанию WikiLeaks с целью добиться помилования Ассанжа, минюст США уже заявил, что он должен предстать перед судом по 18 обвинениям, выдвинутым еще администрацией Барака Обамы в 2010 году. Максимальный срок за взлом правительственных компьютеров по делу Ассанжа составляет 175 лет.

Отметим, ранее Дональд Трамп говорил, что готов помиловать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

Напомним, 11 апреля 2019 года Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве. В Сколанд-Ярде сообщили, что Ассанжа арестовали в Лондоне по требованию об экстрадиции в США. В Соединенных Штатах он подозревается в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks.

Он говорит, что эта информация раскрыла злоупотребления со стороны военных США. Но прокуратура США заявляет, что утечка секретных материалов подвергает опасности жизни, и поэтому США потребовали его экстрадиции из Великобритании.

Cуд Лондона отказал основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в освобождении под залог до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции. Отказ мотивировали тем, что прежде Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.