Трамп не планує помилування Ассанжа, — Fox News

Очікується, що в останній день свого президентства поки ще чинний голова Білого дому помилує від 50 до 100 чоловік.

Залишаючи посаду президента США, Дональд Трамп не планує помилування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Очікується, що в останній день свого президентства поки ще чинний голова Білого дому помилує від 50 до 100 чоловік.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела.

Повідомляється, що в суботу в Білому домі пройшла нарада, на якій був затверджений фінальний список тих, хто буде помилуваний.

Очікується, що список буде оголошено у вівторок, проте є невелика ймовірність, що Білий дім виступить із заявою в середу вранці до інавгурації нового президента Джо Байдена. У Трампа залишається час до полудня середи, щоб оголосити про своє рішення.

Джерела також повідомляють, що в списку помилуваних НЕ буде самого Трампа і його родичів. Радники президента відмовили його від такого кроку, оскільки він послужив би непрямим підтвердженням його провини.

Незважаючи на активну кампанію WikiLeaks, з метою домогтися помилування Ассанжа, мін'юст США вже заявив, що він має постати перед судом за 18 звинуваченнями, висунутими ще адміністрацією Барака Обами в 2010 році. Максимальний термін за злом урядових комп'ютерів у справі Ассанжа становить 175 років.

Зазначимо, що раніше Дональд Трамп говорив, що готовий помилувати засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якщо той назве джерело, від якого отримав тексти листів зі зламаних серверів Демократичної партії в 2016 році.

Нагадаємо: 11 квітня 2019 року Джуліана Ассанжа затримали в Лондоні, після того як влада Еквадору позбавила його притулку у своєму посольстві. У Сколанд-Ярді повідомили, що стало причиною транспортного колапсу в Лондоні на вимогу про екстрадицію в США. У Сполучених Штатах він підозрюється у змові з метою здійснення комп'ютерного злому.

Ассанжу пред'явлено звинувачення за 18 пунктами з боку уряду США, який звинувачує його у змові з метою злому військових баз даних США з метою отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку, яка потім була опублікована на веб-сайті Wikileaks.

Він каже, що ця інформація розкрила зловживання з боку військових США. Але прокуратура США заявляє, що витік секретних матеріалів наражає на небезпеку життя, і тому США зажадали його екстрадиції з Великобританії.

Cуд Лондона відмовив засновнику порталу Wikileaks Джуліану Ассанжу у звільненні під заставу до розгляду апеляції США у справі про екстрадицію. Відмову мотивували тим, що перш Ассанж уже порушував умови виходу під заставу. На тій же підставі судді відхиляли всі попередні прохання його адвокатів.