Полиция на Бали придумала необычный способ наказания за отсутствие масок (видео)

Некоторых нарушителей заставляют отжиматься, а некоторых – подметать улицы.

На Бали иностранцев, которые нарушают карантинные правила и не носят медицинские маски, наказывают отжиманиями. Об этом сообщает ABC Australia.

В материале говорится, что местные власти регистрируют на острове большое число нарушений карантина. Подавляющее большинство оштрафованных за нарушение масочного режима – около 80% – туристы.

Так, в Бадунге власти решили не выписывать штрафы за мелкие проступки, такие как отсутствие маски или ее неправильное ношение. Потому они требовали у таких нарушителей, чтобы те отжимались или подели улицу.

При этом если такие люди оказывали полиции сопротивление, им все же выписывали штрафы. За неношение маски на Бали штраф – 100 тысяч рупий, что эквивалентно 9 долларам США.

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На опубликованном видео видно, что одного из туристов местные копы заставили отжаться 25 раз.

Напомним, в Украине, согласно новым правилам, предпринимателей должны штрафовать за клиентов без масок.

Предприниматель рискует получить штраф в нескольких случаях:

за допуск лица в период действия карантина в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт без средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, без предупреждения о необходимости соблюдать карантинные меры и непринятия мер по недопуску подобной ситуации;

за обслуживание потребителей работниками субъектов хозяйствования в период действия карантина без средств индивидуальной защиты.

Сумма штрафа составит 3400 – 5100 гривен.

Также ранее сообщалось, что посетители показали до отказа забитый ресторан во Львове во время локдауна.