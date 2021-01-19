Поліція на Балі придумала незвичний спосіб покарання за відсутність масок (відео)

Деяких порушників змушують віджиматися, а деяких — підмітати вулиці.

На Балі іноземців, які порушують карантинні правила і не носять медичні маски, карають віджиманнями. Про це повідомляє ABC Australia.

У матеріалі йдеться, що місцева влада реєструє на острові велику кількість порушень карантину. Переважна більшість оштрафованих за порушення маскового режиму — близько 80% — туристи.

Так, в Бадунга влада вирішила не виписувати штрафи за дрібні проступки, такі як відсутність маски або її неправильне носіння. Тому вони вимагали у таких порушників, щоб ті віджималися або покинули вулицю.

При цьому якщо такі люди надавали поліції опір, їм все ж виписували штрафи. За неношені маски на Балі штраф — 100 тисяч рупій, що еквівалентно 9 доларам США.

[ + – ]

На опублікованому відео видно, що одного з туристів місцеві копи змусили віджатися 25 разів.

Нагадаємо, в Україні, згідно з новими правилами, підприємців повинні штрафувати за клієнтів без масок.

Підприємець ризикує отримати штраф в декількох випадках:

за допуск особи в період дії карантину в громадські будівлі, споруди, де здійснюється обслуговування населення, і громадський транспорт без засобів індивідуального захисту, що закривають ніс і рот, без попередження про необхідність дотримуватися карантинних заходів та невжиття заходів щодо недопуску подібній ситуації;

за обслуговування споживачів працівниками суб'єктів господарювання в період дії карантину без засобів індивідуального захисту.

Сума штрафу складе 3400 — 5100 гривень.

Також раніше повідомлялося, що відвідувачі показали вщерть забитий ресторан у Львові під час локдауну.