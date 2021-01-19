В России из-за потопа обледенел дом с людьми (фото)

На седьмом этаже многоквартирного дома в Екатеринбурге сорвало пожарный гидрант, из-за чего все нижние этажи затопило. Из-за морозов вода заледенела.

В российском Екатеринбурге в жилой дом в буквальном смысле заледенел после потопа. Как сообщает "Е1.РУ", в доме сорвало пожарный гидрант, из-за чего вода попала на лестничные пролеты и в квартиры.

Из-за низкой температуры воздуха подъезд вскоре в буквально смысле обледенел – ледяная корка появилась в подъезде на перекрытиях и лестницах. Намокла проводка, вода попала также в лифты. После потопа их отключили, а жильцы были вынуждены подниматься на свои этажи по скользким ступенькам.

Собственники квартир отметили, что на их сообщения о сорванном кране управляющая компания оперативно не отреагировала. Тогда жильцы стали сами ликвидировать последствия потопа и попытались убрать воду.

Представители управляющей компании комментировать ситуацию журналистам отказались.

Напомним, в декабре из-за шторма в Азовском море затопило поселок Кирилловка в Запорожской области. Шторм затопил почти все здания, расположенные на первой линии.

В январе 2020 года в Перми отель затопило кипятком, из-за чего пять человек умерли.