У Росії через потоп зледенів будинок з людьми (фото)

На сьомому поверсі багатоквартирного будинку в Єкатеринбурзі зірвало пожежний гідрант, через що все нижні поверхи затопило. Через морози вода заледеніла.

У російському Єкатеринбурзі житловий будинок в буквальному сенсі зледенів після потопу. Як повідомляє "Е1.РУ", в будинку зірвало пожежний гідрант, через що вода потрапила на сходові прольоти і в квартири.

Через низьку температуру повітря під'їзд незабаром в буквально сенсі зледенів — крижана кірка з'явилася в під'їзді на перекриттях і сходах. Намокла проводка, вода потрапила також в ліфти. Після потопу їх відключили, а мешканці були змушені підніматися на свої поверхи слизькими сходами.

Власники квартир відзначили, що на їх повідомлення про зірваний крані керівна компанія оперативно не відреагувала. Тоді мешканці стали самі ліквідувати наслідки потопу і спробували прибрати воду.

Представники керівної компанії коментувати ситуацію журналістам відмовилися.

Нагадаємо, в грудні через шторм в Азовському морі затопило селище Кирилівку в Запорізькій області. Шторм затопив майже всі будівлі, розташовані на першій лінії.

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