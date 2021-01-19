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У Росії через потоп зледенів будинок з людьми (фото)

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під'їзд, лід
Фото: e1.ru

На сьомому поверсі багатоквартирного будинку в Єкатеринбурзі зірвало пожежний гідрант, через що все нижні поверхи затопило. Через морози вода заледеніла.

У російському Єкатеринбурзі житловий будинок в буквальному сенсі зледенів після потопу. Як повідомляє "Е1.РУ", в будинку зірвало пожежний гідрант, через що вода потрапила на сходові прольоти і в квартири.

Через низьку температуру повітря під'їзд незабаром в буквально сенсі зледенів — крижана кірка з'явилася в під'їзді на перекриттях і сходах. Намокла проводка, вода потрапила також в ліфти. Після потопу їх відключили, а мешканці були змушені підніматися на свої поверхи слизькими сходами.

сходинки, сходи
Фото: e1.ru

Власники квартир відзначили, що на їх повідомлення про зірваний крані керівна компанія оперативно не відреагувала. Тоді мешканці стали самі ліквідувати наслідки потопу і спробували прибрати воду.

Фото: e1.ru

Представники керівної компанії коментувати ситуацію журналістам відмовилися.

Нагадаємо, в грудні через шторм в Азовському морі затопило селище Кирилівку в Запорізькій області. Шторм затопив майже всі будівлі, розташовані на першій лінії.

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