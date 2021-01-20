На российскую Лигу смеха зарегистрировались команды из оккупированных Донецка и Крыма

Собираются поучаствовать и команды из материковой части Украины.

В российской версии украинского проекта "Лига смеха" на телеканале СТС намерены принять участие команды из оккупированных РФ территорий Украины. Об этом сообщается на сайте Международного союза КВН.

В списке команд – участниц кастинга, который состоится 25−27 января в московском Доме КВН, коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" указаны как представители Донецка из "ДНР".

Кроме того, из Керчи и Симферополя будут участвовать в отборе команды "B.A.N.G" и "Эльвад Вагнер".

В отборе также примут участие команды из материковой Украины, в частности "МУА планета земля", "Сборная медиков" (Одесса), "Сборная Одессы" (Одесса), "Падик 19" (Запорожье), "Подруги твоего парня (Харьков).

Список команд-участниц фестиваля еще будет пополняться.

Напомним, ранее стало известно, что студия "Квартал 95" продала франшизу "Лиги смеха" российскому каналу СТС.

В украинской компании заявили, что "Квартал 95" с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights, который "имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала".