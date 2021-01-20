На російську "Лігу сміху" зареєструвалися команди з окупованих Донецька і Криму

Збираються взяти участь і команди з материкової частини України.

У російській версії українського проєкту "Ліга сміху" на телеканалі СТС мають намір взяти участь команди з окупованих РФ територій України. Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу КВН.

У списку команд-учасниць кастингу, який відбудеться 25-27 січня в московському Будинку КВН, колективи "Дует імені немає" і "Все Пуteam" вказані як представники Донецька з "ДНР".

Крім того, з Керчі та Сімферополя братимуть участь у відборі команди "BANG" і "Ельвад Вагнер".

У відборі також візьмуть участь команди з материкової України, зокрема "МУА планета земля", "Збірна медиків" (Одеса), "Збірна Одеси" (Одеса), "Падик 19" (Запоріжжя), "Подруги твого хлопця (Харків).

Список команд-учасниць фестивалю ще буде поповнюватися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що студія "Квартал 95" продала франшизу "Ліги сміху" російському каналу СТС.

В українській компанії заявили, що "Квартал 95" з 2012 року співпрацює зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights, який "має право представляти і реалізовувати по всьому світу кращі продукти "Кварталу"".