Джо Байден расплакался перед отъездом на инаугурацию (видео)

Избранный глава Белого дома расплакался во время речи, в которой благодарил своих друзей и родственников в Центре Нацгвардии, названном в честь его покойного сына.

Избранный президент США Джо Байден заплакал во время своей речи в штате Делавэр, сенатором от которого он являлся. Соответствующее видео опубликовано на канале политика в YouTube во вторник, 19 января.

В родном штате Байден выступал перед отъездом в Вашингтон на инаугурацию, мероприятия проходило в Центре Нацгвардии, которое названо в честь умершего сына Байдена – Бо. Будущий президент растрогался после того, как высказал благодарность своей семье и друзьям.

"Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все", – сказал Байден, после чего вытер слезы.

Избранный президент добавил, что после его смерти штат будет вписан в его сердце, как и в сердца всех Байденов.

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СПРАВКА: Старший сын Джо Байдена – Бо Байден – умер от рака мозга в возрасте 47 лет в 2015 году. У него было юридическое образование, он служил в Нацгвардии, в том числе в Ираке. Когда Джо Байден был сенатором штата Делавэр, его старший сын был генеральным прокурором штата.

Бытовало мнение, что после того, как Байден станет вице-президентом с приходом в Белый дом Барака Обамы в 2008 году, Бо Байден займет место своего отца в сенате. Но он решил заниматься юриспруденцией.

До этого, во время автокатастрофы в 1972 году Джо Байден потерял жену и дочь.

Напомним, что на инаугурации Байдена зрителей заменили 200 тысячами американских флагов. Решение было вызвано пандемией коронавируса и невозможностью традиционного для этого мероприятия большого числа гостей.

Напомним, во вторник, 19 января, накануне церемонии принятия Байденом присяги президента, Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы страны об угрозе срыва инаугурации.