Джо Байден розплакався перед від'їздом на інавгурацію (відео)

Обраний глава Білого дому розплакався під час промови, в якій дякував своїм друзям і родичам у Центрі Нацгвардії, названого на честь його покійного сина.

Обраний президент США Джо Байден заплакав під час своєї промови у штаті Делавер, сенатором від якого він був. Відповідне відео опубліковано на каналі політика в YouTube у вівторок, 19 січня.

У рідному штаті Байден виступав перед від'їздом до Вашингтона на інавгурацію, захід відбувався в Центрі Нацгвардії, названого на честь померлого сина Байдена — Бо. Майбутній президент розчулився після того, як висловив подяку своїй сім'ї та друзям.

"Це трохи емоційно для мене. Ми пройшли всю мою кар'єру, пройшли через хороші й погані часи, і я хочу подякувати вам за все", — сказав Байден, після чого витер сльози.

Обраний президент додав, що після його смерті штат назавжди залиться в його серці, як і в серцях усіх Байденів.

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ДОВІДКА: Старший син Джо Байдена — Бо Байден — помер від раку мозку у віці 47 років у 2015 році. Він мав юридичну освіту, служив у Нацгвардії, зокрема в Іраку. Коли Джо Байден був сенатором штату Делавер, його старший син був генеральним прокурором штату.

Існувала думка, що після того, як Байден стане віце-президентом з приходом у Білий дім Барака Обами у 2008 році, Бо Байден посадя місце свого батька в сенаті. Але він вирішив займатися юриспруденцією.

До цього, під час автокатастрофи в 1972 році Джо Байден втратив дружину і дочку.

Нагадаємо, що на інавгурації Байдена глядачів замінили 200 тисячами американських прапорів. Рішення було викликано пандемією коронавіруса і неможливістю традиційної для цього заходу великої кількості гостей.

Нагадаємо, у вівторок, 19 січня, напередодні церемонії складання Байденом присяги президента, Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи країни про загрозу зриву інавгурації.