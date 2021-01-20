Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд

С 19 января эстрадному артисту на пять лет запрещен въезд в Литву.

Филипп Киркоров обратится в европейский суд, его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

"Он доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", — заявил Добровинский.

Напомним, этот адвокат недавно представлял интересы потерпевших в деле о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова.

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", — говорила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

В МИД обратился министр внутренних дел Литвы с просьбой внести гражданина России и Болгарии Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. "Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал незаконные действия Российской федерации".

Запрет на въезд Киркорову на территорию Литвы вступил в силу с 19 января.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы планирует запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому.

До этого российские артисты, включая Филиппа Киркорова, исполнили песню в поддержку Лукашенко. В клипе снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой и другие.