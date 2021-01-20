Кіркоров судитиметься з Литвою через заборону на в'їзд

З 19 січня естрадному артисту на п'ять років заборонений в'їзд до Литви.

Філіп Кіркоров звернеться до Європейського суду, його інтереси буде представляти адвокат Олександр Добровінський. Про це повідомив телеграм-канал Mash.

"Він довірив мені вести його справи в судах Європи, де ми будемо боротися і відстоювати громадянську позицію Філіпа. На мій погляд, культура, мистецтво, спорт і любов повинні бути поза політикою", — заявив Добровінський.

Нагадаємо, цей адвокат недавно представляв інтереси потерпілих у справі про смертельне ДТП актора Михайла Єфремова.

"Публічне виправдовування окупації Криму виконавців не варто терпіти ні в жодній демократичній державі. У нас однозначна позиція з питання таких виконавців, тому сумнівів з приводу включення Кіркорова в список небажаних в Литві осіб не виникло", — говорила голова МВС Литви Агне Білотайте.

У МЗС звернувся міністр внутрішніх справ Литви з проханням внести громадянина Росії і Болгарії Кіркорова в національний список іноземців, яким заборонено в'їзд в країну. "Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України, і таким чином незаконно виправдовував незаконні дії Російської федерації".

Заборона на в'їзд Кіркорову на територію Литви вступила в силу з 19 січня.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви планує заборонити в'їзд Кіркорову і Шуфутинському.

До цього російські артисти, включаючи Філіпа Кіркорова, виконали пісню на підтримку Лукашенка. У кліпі знялися Філіп Кіркоров, Микола Басков, Олександр Буйнов, Денис Майданів, Аніта Цой та інші.