Киркоров: мой друг Владимир Зеленский отрекся от меня

Российский певец говорит, что ему жалко поклонников в Украине, которые не могут прийти на его концерт уже семь лет.

Российский певец Филипп Киркоров пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский "отрекся" от него. Об этом он рассказал "Московскому комсомольцу".

По словам Киркорова, раньше они с Зеленским "делили одну сцену и телеэфиры" и "дружили – не разлей вода".

"Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня", – сказал он.

Киркоров отметил, что уже 7 лет не может ездить с концертами в Украину из-за того, что посетил детский фестиваль "Новая Волна" в оккупированном Крыму и стал после этого невъездным в Украине.

"Мне очень жалко поклонников в Украине, которых я не могу увидеть уже семь лет. Меня это расстраивает, возмущает и будоражит сознание. Это моя боль на сегодняшний день", – сказал он.

По его мнению, "можно было как-то решить вопрос", потому что он "ничего плохого Украине не сделал и является ее народным артистом, получил звание из рук далеко не пророссийского президента Украины Виктора Ющенко".

"Мой крик – не от того, что я потерял площадку и деньги, а от того, что в Украине меня всегда ждали как своего", – добавил он.

Он отметил, что родился в СССР и для него Украина, Беларусь, Молдова и другие страны – "единое культурное музыкальное пространство".

Отметим, недавно Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на 5 лет за поддержку оккупации Крыма. Он будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд.