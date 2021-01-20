Кіркоров: мій друг Володимир Зеленський відрікся від мене

Російський співак говорить, що йому шкода шанувальників в Україні, які не можуть прийти на його концерт вже сім років.

Російський співак Філіп Кіркоров поскаржився, що президент України Володимир Зеленський "відрікся" від нього. Про це він розповів "Московському комсомольцю".

За словами Кіркорова, раніше вони з Зеленським "ділили одну сцену і телеефіри" і "дружили — не розлий вода".

"Мій друг, з яким я ділив одну сцену і телеефіри, Володимир Зеленський тепер відрікся від мене", — сказав він.

Кіркоров зазначив, що вже 7 років не може їздити з концертами в Україну через те, що відвідав дитячий фестиваль "Нова Хвиля" в окупованому Криму і став після цього нев'їзним в Україну.

"Мені дуже шкода шанувальників в Україні, яких я не можу побачити вже сім років. Мене це засмучує, обурює і розбурхує свідомість. Це моя біль на сьогоднішній день", — сказав він.

На його думку, "можна було якось вирішити питання", тому що він "нічого поганого Україні не зробив і є її народним артистом, отримав звання з рук далеко не проросійського президента України Віктора Ющенка".

"Мій крик — не від того, що я втратив майданчик і гроші, а від того, що в Україні мене завжди чекали як свого", — додав він.

Він зазначив, що народився в СРСР і для нього Україна, Білорусь, Молдова та інші країни — "єдиний культурний музичний простір".

Відзначимо, недавно Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви на 5 років за підтримку окупації Криму. Він буде судитися з Литвою через заборону на в'їзд.