В штате Вашингтон прошли беспорядки: протестующие жгли флаги США и крушили магазины (фото, видео)

Сторонники роспуска Иммиграционной и таможенной полиции США устроили беспорядки после заявлений в администрации Джо Байдена о том, что распускать ее не будут.

В среду, 20 января, в городе Сиэтл штата Вашингтон прошли беспорядки, которые устроили сторонники роспуска Иммиграционной и таможеной полиции США (ICE). Как сообщили в полиции города, группа людей вела себя агрессивно и повреждала здания в центре города.

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Правоохранители задержали как минимум трех человек: двух за нанесение материального ущерба и одного – за нападение.

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По данным копов, во время беспорядков были повреждены как минимум несколько объектов, включая здание Федерального иммиграционного суда. Там же они подожгли американские флаги – прямо посреди перекрестка рядом с офисами иммиграционных служб. Пожар был оперативно потушен.

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Как сообщает King5.com, агрессивно настроенная группа несла табличку с надписью "Abolish ICE". Это политическое движение, выступающее за роспуск Иммиграционной и таможенной полиции США. Широкую поддержку оно получило два года назад – после общественных разногласий по поводу разделения семей нелегальных мигрантов, которые арестовывают на американо-мексиканской границе.

Так, летом 2018 года более двух тысяч детей нелегальных мигрантов были отобраны у своих родителей на границах с США. Происходило это в соответствии с объявленной политикой "нулевой терпимости". Задержанных на границе мигрантов начали отправлять в тюрьмы, а их детей – в центры содержания для несовершеннолетних. Такая политика вызвала массовые разделения семей, за которыми последовали протесты в США. Их поддержала даже первая леди Мелания Трамп. Позже президент США Дональд Трамп запретил политику разделения семей.

Помимо борьбы с незаконной миграцией, ICE занимается борьбой с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, распространением детской порнографии, торговлей людьми в целях их сексуальной эксплуатации. Также она ведет борьбу с нарушениями авторского права

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По информации издания Kiro7, протестам предшествовало заявление представителей администрации Джо Байдена о том, что Иммиграционную и таможенную полицию США упразднять не будут.

Напомним, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.