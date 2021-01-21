У штаті Вашингтон пройшли заворушення: учасники протесту палили прапори США і трощили магазини (фото, відео)

Прихильники розпуску Імміграційної і митної поліції США влаштували безлади після заяв в адміністрації Джо Байдена про те, що розпускати її не будуть.

У середу, 20 січня, у місті Сіетл штату Вашингтон пройшли заворушення, які влаштували прихильники розпуску Імміграційної і митної поліції США (ICE). Як повідомили в поліції міста, група людей поводила себе агресивно й пошкоджувала будівлі в центрі міста.

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Правоохоронці затримали як мінімум трьох осіб: двох за нанесення матеріального збитку і одну — за напад.

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За даними копів, під час заворушень були пошкоджені як мінімум кілька об'єктів, зокрема будівля Федерального імміграційного суду. Там же вони підпалили американські прапори — прямо посеред перехрестя поруч з офісами імміграційних служб. Пожежу оперативно загасили.

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Як повідомляє King5.com, агресивно налаштована група несла табличку з написом "Abolish ICE". Це політичний рух, що виступає за розпуск Імміграційної і митної поліції США. Широку підтримку воно отримало два роки тому — після громадських непорозумінь з приводу поділу сімей нелегальних мігрантів, які заарештовують на американо-мексиканському кордоні.

Так, влітку 2018 року понад дві тисячі дітей нелегальних мігрантів забрали у своїх батьків на кордонах з США. Відбувалося це відповідно до оголошеної політики "нульової терпимості". Затриманих на кордоні мігрантів почали відправляти в тюрми, а їхніх дітей — у центри утримання для неповнолітніх. Така політика викликала масові поділи сімей, за якими пішли протести в США. Їх підтримала навіть перша леді Меланія Трамп. Пізніше президент США Дональд Трамп заборонив політику поділу сімей.

Крім боротьби з незаконною міграцією, ICE займається боротьбою із сексуальним насильством щодо неповнолітніх, розповсюдженням дитячої порнографії, торгівлі людьми з метою їх сексуальної експлуатації. Також вона веде боротьбу з порушеннями авторського права

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За інформацією видання Kiro7, протестам передувала заява представників адміністрації Джо Байдена про те, що Імміграційну і митну поліцію США скасовувати не будуть.

Нагадаємо, 20 січня Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала і Камала Гарріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після складання присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.