Инаугурация Байдена: часть военных якобы повернулись спиной к президентскому кортежу (видео)

На видео CNN видны военные в парадной форме, повернувшиеся спиной к кортежу.

Во время проезда кортежа Джо Байдена в день инаугурации, некоторые военнослужащие, которые были расставлены по периметру движения, повернулись к нему спиной. Эти кадры попали на видео CNN.

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На эту деталь обратили внимание конспирологи. "Вместо того, чтобы повернуться лицом к новому президенту, несколько бойцов Национальной гвардии, которым было поручено обеспечивать безопасность на мероприятии, повернулись к нему спиной, когда президентский кортеж направился к Капитолию США", – говорится в сообщении издания Newswars. Владелец портала — Алекс Джонс — известный конспиролог крайне-правого толка. Его ресурс неоднократно блокировали Facebook и Apple за разжигание ненависти.

Об этом также написали некоторые пользователи в соцсетях. Комментируя эту ситуацию, пользователи разделились во мнениях о том, что увидели.

Некоторые из них полагают, что таким жестом, военнослужащие продемонстрировали свое негативное отношение к новому президенту США.

"Когда проезжал кортеж Байдена, многие нацгвардейцы повернулись к нему спиной. Похоже, что часть военных никогда не признают этого нелегитимного и марионеточного президента", – написал в Twitter один из пользователей.

Другие, напротив, считают, что военные стояли спиной к кортежу с целью обеспечения безопасности.

"А что, возможно по-другому наблюдать за противоположной стороной улицы, чтобы обеспечить безопасность Байдена", – задался вопросом другой пользователь.

"Они дают присягу, и не имеет значения, как они относятся к лидеру этой страны. Если они его не уважают, они окажутся глубоко в…Но они должны убрать в сторону свое другое мнение, пока служат этой стране", – поделился своим мнением еще один пользователь соцсети.

Ранее издание VOX сообщило, что Военное командование США предостерегает войска от "мятежа и восстания" перед инаугурацией Байдена. В СМИ считают, что причиной такого сообщения стало то, что в штурме Капитолия участвовали и действующие военные. " Это означает, что в военном сообществе наверняка есть люди, которые ошибочно полагают, что президентские выборы были сфальсифицированы, придерживаются теории заговора QAnon или крайне правых тенденций", пишет VOX.

Напомним, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.