Інавгурація Байдена: частина військових нібито відвернулася спиною до президентського кортежу (відео)

На відео CNN видно військових у парадній формі, котрі відвернулись спиною до кортежу.

Під час проїзду кортежу Джо Байдена в день інавгурації, деякі військовослужбовці, які були розставлені по периметру руху, повернулися до нього спиною. Ці кадри потрапили на відео CNN.

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На цю деталь звернули увагу конспірологи. "Замість того, щоб повернутися обличчям до нового президента, кілька бійців Національної гвардії, яким було доручено забезпечувати безпеку на заході, відвернулися до нього спиною, коли президентський кортеж попрямував до Капітолію США", — йдеться в повідомленні видання Newswars. Власник сайту — Алекс Джонс — відомий конспіролог правого спрямування. Його ресурс неодноразово блокували Facebook та Apple за розпалювання ненависті.

Про це також написали деякі користувачі в соціальних мережах. Коментуючи цю ситуацію, думки користувачів розділилися про те, що побачили.

Деякі з них вважають, що таким жестом, військовослужбовці продемонстрували своє негативне ставлення до нового президента США.

"Коли проїжджав кортеж Байдена, багато нацгвардійців повернулися до нього спиною. Схоже, що частина військових ніколи не визнають цього нелегітимного і маріонеткового президента", — написав у Twitter один з користувачів.

Інші, навпаки, вважають, що військові стояли спиною до кортежу з метою забезпечення безпеки.

"А хіба можна якось по-іншому спостерігати за протилежною стороною вулиці, щоб забезпечити безпеку Байдена", — задався питанням інший користувач.

"Вони складають присягу, і не має значення, як вони ставляться до лідера цієї країни. Якщо вони його не поважають, вони виявляться у глибокій... Але вони повинні прибрати в сторону свої інші думки, поки служать цій країні", — поділився своєю думкою ще один користувач соцмережі.

Раніше видання VOX повідомило, що Військове командування США застерігає війська від "заколоту і повстання" перед інавгурацією Байдена. У ЗМІ вважають, що причиною такого повідомлення стало те, що в штурмі Капітолію брали участь й чинні військові. "Це означає, що у військовому співтоваристві напевно є люди, які помилково вважають, що президентські вибори були сфальсифіковані, дотримуються теорії змови QAnon або вкрай правих тенденцій", пише VOX.

Нагадаємо, 20 січня Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала і Камала Гарріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після складання присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.