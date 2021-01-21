В здании крупнейшего в мире производителя вакцин произошел пожар

Пожар начался в здании Институте сыворотки Индии, где производят вакцину AstraZeneca.

В четверг вспыхнул пожар в строящемся здании Индийского института сыворотки, крупнейшего в мире производителя вакцин, что, возможно, повлияет на его будущее расширение производства вакцины от COVID-19. Об этом пишет 9News со ссылкой на Accociated Press.

Сообщается, что пожар произошел на новом объекте, который строиться, чтобы увеличить производство вакцин COVID-19.

Пожар не затронул существующие объекты, производящие вакцины от COVID-19. Сообщений о пострадавших нет.

Место, где возник пожар, находится в отдалении от производственных зданий. На территории института строят несколько корпусов для расширения выпуска препаратов. Над корпусами поднимаются клубы дыма.

Институт сыворотки Индии — крупнейший в мире производитель вакцин, с которым заключен контракт на производство миллиарда доз вакцины AstraZeneca.

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Напомним, 15 января в Ивано-Франковской области в Калуше произошел пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим".

А 15 декабря, в Святошинском районе Киева произошел пожар в отдельно стоящем двухэтажном административном здании по адресу проспект Академика Палладина, 46/2. После того, как был потушен огонь, спасатели обнаружили тела двух людей.