У будівлі найбільшого в світі виробника вакцин сталася пожежа

Пожежа почалася в будівлі Інституті сироватки Індії, де виробляють вакцину AstraZeneca.

У четвер спалахнула пожежа в будівлі найбільшого в світі виробника вакцин Індійського інституту сироватки, що будується. Можливо, це вплине на його майбутнє розширення виробництва вакцини від COVID-19. Про це пише 9News з посиланням на Accociated Press.

Повідомляється, що пожежа сталася на новому обʼєкті, який будується, щоб збільшити виробництво вакцин COVID-19.

Пожежа не зачепила наявні обʼєкти, що виробляють вакцини від COVID-19. Повідомлень про постраждалих немає.

Місце, де виникла пожежа, знаходиться далі від виробничих будівель. На території інституту будують кілька корпусів для розширення випуску препаратів. Над корпусами піднімаються клуби диму.

Інститут сироватки Індії — найбільший в світі виробник вакцин, з яким укладено контракт на виробництво мільярда доз вакцини AstraZeneca.

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Нагадаємо, 15 січня в Івано-Франківській області в Калуші сталася пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім".

А 15 грудня, у Святошинському районі Києва сталася пожежа в окремому двоповерховому адміністративному будинку за адресою проспект Академіка Палладіна, 46/2. Після того, яквогонь загасили, рятувальники виявили тіла двох людей.