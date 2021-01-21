В Конго погиб украинский миротворец: третья смерть с ноября (фото)
Военный служил в вертолетном отряде Миссии ООН.
В Демократической Республике Конго погиб миротворец из Украины: военнослужащий 11 отдельной бригады армейской авиации Херсон старший лейтенант Александр Мулявко.
Об этом в Facebook написала пресс-служба 11 Отдельной Бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.
"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 трагически погиб … Мулявко Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", – говорится в сообщении.
Командование выразило родным и друзьям офицера соболезнования.
Отметим, что это уже не первая смерть украинских миротворцев в Конго. Так, 22 ноября 2020 года в Конго умер украинский военнослужащий. Он скончался от осложнений вызванных коронавирусом. 6 декабря умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго. Причина смерти – остановка сердца.