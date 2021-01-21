У Конго загинув український миротворець: третя смерть з листопада (фото)

Військовий служив у вертолітному загоні Місії ООН.

У Демократичній Республіці Конго загинув миротворець з України: військовослужбовець 11-ої окремої бригади армійської авіації Херсон старший лейтенант Олександр Мулявко.

Про це у Facebook написала прес-служба 11-ої Окремої Бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 18 січня 2021 трагічно загинув ... Мулявко Олександр Ігорович, який виконував службові обов'язки у складі 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Facebook/Одинадцята Окрема Бригада

Командування висловило рідним і друзям офіцера співчуття.

Зазначимо, що це вже не перша смерть українських миротворців у Конго. Так, 22 листопада 2020 року в Конго помер український військовослужбовець. Він помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. 6 грудня помер військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН у Конго. Причина смерті — зупинка серця.