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В Германии заговорили о провале "Северного потока – 2"

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газопровод, строительство
Фото: Газпром | В МИД Германии санкции США считают неправильными, но понимают компании, которые вышли из проекта

Причиной возможного провала называют санкционную политику Соединенных Штатов, больно бьет по подрядчикам.

То, состоится ли проект "Северный поток – 2", станет ясно в ближайшие недели или месяцы. Об этом в четверг, 21 января, заявил в интервью немецкому изданию n-tv глава МИД ФРГ Хайко Маас.

При этом Маас отметил, что провал проекта – один из возможных вариантов развития событий.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Германии, новую администрацию США во главе с Джоном Байденом отличает то, что с ней можно вести переговоры. Он отметил, что про санкции в отношении "Северного потока – 2" со стороны администрации Дональда Трампа в Берлине узнавали из СМИ, а не по дипломатическим каналам.

Маас заявил, что понимает решение некоторых компаний покинуть проект из-за угрозы американских санкций. При этом сами санкции он назвал неправильными.

Напомним, что 19 января немецкий концерн Bilfinger SE прекратил свое участие в проекте "Северный поток – 2", несмотря на то, что у него было подписано несколько контрактов с оператором газопровода на общую сумму 15 миллионов евро.

Причиной выхода из сделки стали возможные санкции США, которые могли ударить по компании через несколько недель.

В тот же день российский газовый монополист "Газпром" впервые заявил о возможной остановке проекта "Северный поток – 2" в "исключительных обстоятельствах".

Если строительство не прекратится, его могут завершить до конца 2021 года.