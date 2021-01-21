В Германии заговорили о провале "Северного потока – 2"

Причиной возможного провала называют санкционную политику Соединенных Штатов, больно бьет по подрядчикам.

То, состоится ли проект "Северный поток – 2", станет ясно в ближайшие недели или месяцы. Об этом в четверг, 21 января, заявил в интервью немецкому изданию n-tv глава МИД ФРГ Хайко Маас.

При этом Маас отметил, что провал проекта – один из возможных вариантов развития событий.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Германии, новую администрацию США во главе с Джоном Байденом отличает то, что с ней можно вести переговоры. Он отметил, что про санкции в отношении "Северного потока – 2" со стороны администрации Дональда Трампа в Берлине узнавали из СМИ, а не по дипломатическим каналам.

Маас заявил, что понимает решение некоторых компаний покинуть проект из-за угрозы американских санкций. При этом сами санкции он назвал неправильными.

Напомним, что 19 января немецкий концерн Bilfinger SE прекратил свое участие в проекте "Северный поток – 2", несмотря на то, что у него было подписано несколько контрактов с оператором газопровода на общую сумму 15 миллионов евро.

Причиной выхода из сделки стали возможные санкции США, которые могли ударить по компании через несколько недель.

В тот же день российский газовый монополист "Газпром" впервые заявил о возможной остановке проекта "Северный поток – 2" в "исключительных обстоятельствах".

Если строительство не прекратится, его могут завершить до конца 2021 года.