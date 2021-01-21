У Німеччині заговорили про провал "Північного потоку — 2"

Причиною можливого провалу називають політику санкцій Сполучених Штатів, що боляче бʼє по підрядниках.

Те, чи відбудеться проєкт "Північний потік — 2", стане зрозуміло в найближчі тижні або місяці. Про це в четвер, 21 січня, заявив в інтерв'ю німецькому виданню n-tv голова МЗС ФРН Хайко Маас.

При цьому Маас зазначив, що провал проєкту — один з можливих варіантів розвитку подій.

За словами керівника зовнішньополітичного відомства Німеччини, нову адміністрацію США на чолі з Джоном Байденом відрізняє те, що з нею можна вести переговори. Він зазначив, що про санкції щодо "Північного потоку — 2" з боку адміністрації Дональда Трампа в Берліні дізнавалися зі ЗМІ, а не з дипломатичних каналів.

Маас заявив, що розуміє рішення деяких компаній покинути проєкт через загрозу американських санкцій. При цьому самі санкції він назвав неправильними.

Нагадаємо, що 19 січня німецький концерн Bilfinger SE припинив свою участь у проєкті "Північний потік — 2", незважаючи на те, що в нього було підписано кілька контрактів з оператором газопроводу на загальну суму 15 мільйонів євро.

Причиною виходу з угоди стали можливі санкції США, які могли вдарити по компанії через кілька тижнів.

У той же день російський газовий монополіст "Газпром" вперше заявив про можливу зупинку проєкту "Північний потік — 2" через "виняткові обставини".

Якщо будівництво не припиниться, його можуть завершити до кінця 2021 року.