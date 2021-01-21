Погром в Овальном кабинете и задумчивый Байден – обложка нового выпуска "Time"

Автор иллюстрации изобразил самый разгар "роковых" для Трампа событий в Капитолии, вечером 6-го января.

Новый номер легендарного американского журнала "Time" будет посвящен уже вступившему в должность президенту Джо Байдену, а также политическому и экономическому "наследству", которое досталось новым хозяевам Белого дома от администрации Дональда Трампа.

На обложке нового выпуска "Time", который поступит в продажу уже с 1-го февраля, изображен полностью разгромленный президентской кабинет, у окна которого стоит задумчивый Джо Байден, и наблюдает за происходящим на улице.

За его спиной – в самом кабинете – полный беспорядок: повсюду грязные следы, остатки еды из фастфуда, валяющийся на полу мегафон, а также красная кепка со слоганом Трампа "Make America Great Again". Занавески разорваны, а и президентский стол "Резолют" (англ. "Resolute desk") изрисован баллончиком.

Тем же баллончиком на гардинах написано две больших буквы "TR…" – остатки слова не поместились "в кадр". На столе и у стен кабинета от пола до потолка громоздятся сотни толстых папок с документами.

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При этом, в опубликованной на официальном Twitter-аккаунте журнала версии обложки, – она анимирована. Видно как за окнами клубится дым, а по кабинету летают буги, словно те, кто его разгромил, секунду назад покинули его, хлопнув дверью.

Вероятно, автор иллюстрации Тим ОʼБрайен изобразил самый разгар известных события в Капитолии, вечер 6-го января, когда сторонники Трампа захватили его рабочее место, а к протестующим применили слезоточивый газ. В таком случае непонятно, почему по задумке автора Байден оказался в кабинете Трампа уже во время протестов.

Напомним, 21 января, после принятия присяги Байденом в штате Вашингтон прошли беспорядки: протестующие жгли флаги США и крушили магазины.