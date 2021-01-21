Погром в Овальному кабінеті і замислений Байден — обкладинка нового випуску "Time"

Автор ілюстрації зобразив розпал "фатальних" для Трампа подій у Капітолію, увечері 6-го січня.

Новий номер легендарного американського журналу "Time" буде присвячений президенту Джо Байдену, а також політичному й економічному "спадку", який дістався новим господарям Білого дому від адміністрації Дональда Трампа.

На обкладинці нового випуску "Time", який надійде в продаж уже з 1-го лютого, зображений повністю розгромлений президентський кабінет, біля вікна якого стоїть замислений Джо Байден, і спостерігає за тим, що відбувається на вулиці.

За його спиною — у самому кабінеті — повний безлад: усюди брудні сліди, залишки їжі з фастфуду, валяється на підлозі мегафон, а також червона кепка зі слоганом Трампа "Make America Great Again". Фіранки розірвані, та й президентський стіл "Резолют" (англ. "Resolute desk") обмалювали балончиком.

Тим же балончиком на гардинах написано дві великі літери "TR ..." — залишки слова не вмістилися "в кадр". На столі й під стінами кабінету від підлоги до стелі громадяться сотні товстих папок з документами.

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При цьому, в опублікованій на офіційному Twitter-акаунті журналу версії обкладинки, — вона анімована. Видно, як за вікнами клубочиться дим, а в кабінеті атмосфера, немов ті, хто його розгромив, секунду тому покинули його, грюкнувши дверима.

Ймовірно, автор ілюстрації Тім О'Браєн зобразив самий розпал відомих події у Капітолію, вечір 6-го січня, коли прихильники Трампа захопили його робоче місце, а до протестувальників застосували сльозогінний газ. У такому разі незрозуміло, чому, за задумом автора, Байден опинився в кабінеті Трампа вже під час протестів.

Нагадаємо: 21 січня, після складення присяги Байденом у штаті Вашингтон пройшли заворушення: учасники протесту палили прапори США та трощили магазини.