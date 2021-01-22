Отказ техники и ошибки экипажа: стали известны причины авиакатастрофы в Индонезии

Пилоты, вместо того, чтобы отключить неисправный двигатель, пытались восстановить его работу.

После расшифровки данных бортового самописца, поднятого со дна моря, следователи обнаружили, что незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информацию предварительного расследования.

Согласно инструкции, этот двигатель нужно было отключить. Самолет Boeing 737 может лететь и на одном двигателе, а пилоты обязательно тренируются для совершения таких полетов. Но по непонятной пока причине опытные пилоты индонезийского самолета нарушили инструкцию и попытались восстановить подачу топлива. В этот момент управление самолетом было очень сложным из-за большой разницы в тяге двигателей, а пилоты могли отвлекаться от него, занимаясь двигателем.

Также из-за разницы в тяге мог отключиться автопилот. Эксперты по безопасности заявили, что если автопилот внезапно выключился, то аэродинамические силы могли заставить индонезийский самолет опустить нос и начать снижение, которое и привело к падению в море.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, это один из главных сценариев, который исследуют следователи.

Другой источник сообщил, что в ходе предыдущего полета разбившегося самолета у пилотов возникла аналогичная проблема с автоматом тяги. Но это событие не было зарегистрировано должным образом в журнале обслуживания самолета. Пресс-секретарь авиакомпании от комментариев отказалась.

Напомним, 9 января вылетевший из Джакарты пассажирский самолет Boeing 737-500 потерпел крушение, упав в море через несколько минут после взлета. На его борту находились 62 человека, все они погибли.

Компания Boeing недавно была в центре внимания в связи с двумя крушениями самолетов серии 737 MAX. Причиной катастроф стало то, что при некоторых условиях полета автоматика опускала нос самолета, но не предупреждала пилотов об этом. Пока те пытались понять, что происходит, самолеты врезались в землю. Но на "боингах" старых серий такой автоматики нет.