Відмова техніки та помилки екіпажу: відомі причини авіакатастрофи в Індонезії

Пілоти, замість того, щоб відключити несправний двигун, намагалися відновити його роботу.

Після розшифровки даних бортового самописця, піднятого з дна моря, слідчі виявили, що незадовго до катастрофи у літака відмовила система подачі палива в один із двох двигунів. Про це повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на інформацію попереднього розслідування.

Згідно з інструкцією, цей двигун потрібно було відключити. Літак Boeing 737 може летіти й на одному двигуні, а пілоти обов'язково тренуються для здійснення таких польотів. Але з незрозумілої поки причини досвідчені пілоти індонезійського літака порушили інструкцію та спробували відновити подачу палива. У цей момент керування літаком було дуже складним через велику різницю в тязі двигунів, а пілоти могли відволікатися від нього, займаючись двигуном.

Також через різницю в тязі міг відключитися автопілот. Експерти з безпеки заявили, що якщо автопілот раптово вимкнувся, то аеродинамічні сили могли змусити індонезійський літак опустити ніс і почати зниження, яке і призвело до падіння в море.

За словами джерела, знайомого з розслідуванням, це один з головних сценаріїв, який досліджують слідчі.

Інше джерело повідомило, що під час попереднього польоту літака, який розбився, у пілотів виникла аналогічна проблема з автоматом тяги. Але ця подія не була зареєстрована належним чином у журналі обслуговування літака. Прес-секретарка авіакомпанії від коментарів відмовилася.

Нагадаємо, 9 січня з Джакарти вилетів пасажирський літак Boeing 737-500, який розбився, впавши в море через кілька хвилин після зльоту. На його борту перебували 62 людини, усі вони загинули.

Компанія Boeing нещодавно була в центрі уваги через дві катастрофи літаків серії 737 MAX. Причиною катастроф стало те, що за деяких умов польоту автоматика опускала ніс літака, але не попереджала пілотів про це. Поки ті намагалися зрозуміти, що відбувається, літаки врізалися в землю. Але на "боїнгах" старих серій такої автоматики немає.