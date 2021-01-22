Конгрессвумен внесла в Конгресс представление об импичменте Байдену

Марджори Тейлор Грин обвиняет нового президента США в злоупотреблении властью во время его каденции в качестве вице-президента.

Новоизбранный член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла представление об импичменте президенту Джо Байдену по прошествии всего одного дня, после того, как он принял присягу.

Об этом пишет The Hill.

Грин заявила, что Байден будет обвинен в злоупотреблении властью во время его каденции в качестве вице-президента США, в частности в содействии назначению своего сына Хантера на высокую должность в украинской компании Burisma.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента при президенте Обама является продолжительной и тревожной… Президент Байден уже продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", – говорится в заявлении Грин, опубликованном в Twitter.

Республиканка Тейлор Грин была избрана в палату представителей от 14-го избирательного округа штата Джорджия в ноябре 2020 года и вступила в должность 3 января. Она выступала против утверждения Байдена на посту президента во время утверждения голосов коллегии выборщиков. 18 января 2021 года Twitter заблокировал аккаунт Грин сроком на 12 часов. Причиной этому стали многочисленные нарушения с ее стороны правил соцсети.

Большинство в палате представителей сейчас у демократов, поэтому шансы Грин на успех в попытке импичмента Байдену не велики.

Напомним, комитеты Сената США по нацбезопасности и по вопросам финансов обнародовали отчет о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В отчете изложены детали работы Хантера Байдена в правлении украинской газодобывающей компании Burisma с 2014 по 2019 год.

В документе, содержащем 87 страниц, говорится, что деятельность Хантера Байдена в составе Наблюдательного совета компании Burisma, создавала конфликт интересов.

В прошлом году в Украине открывалось уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена-старшего в работу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Вскоре после этого его закрыли.