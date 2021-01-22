Конгресвумен внесла до Конгресу подання про імпічмент Байдена

Марджорі Тейлор Грін звинувачує нового президента США у зловживанні владою під час його каденції як віце-президента.

Новообраний член палати представників Конгресу США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін внесла подання про імпічмент президента Джо Байдена після закінчення всього одного дня, після складання присяги.

Про це пише The Hill.

Грін заявила, що Байден буде звинувачений у зловживанні владою під час його каденції як віце-президента США, зокрема в сприянні призначення свого сина Хантера на високу посаду в українській компанії Burisma.

"Президент Джо Байден не підходить для того, щоб обіймати посаду президента. Його модель зловживання владою як віце-президента за часи президента Обама є тривалою і тривожною… Президент Байден уже продемонстрував, що зробить все можливе, щоб допомогти своєму синові Хантеру і наповнити кишені своєї сімʼї грошима від корумпованих іноземних енергетичних компаній", — йдеться в заяві Грін, опублікованій в Twitter.

Республіканка Тейлор Грін була обрана в палату представників від 14-го виборчого округу штату Джорджія в листопаді 2020 року і вступила на посаду 3 січня. Вона виступала проти затвердження Байдена на посаді президента під час затвердження голосів колегії виборців. 18 січня 2021 року Twitter заблокував акаунт Грін терміном на 12 годин. Причиною цього стали численні порушення правил соцмережі з її боку.

Більшість представників у палаті зараз демократи, тому шанси Грін на успіх у спробі імпічменту Байдену не великі.

Нагадаємо, комітети Сенату США з нацбезпеки та питань фінансів оприлюднили звіт про діяльність в Україні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. У звіті викладені деталі роботи Хантера Байдена у правлінні української газодобувної компанії Burisma з 2014 по 2019 рік.

У документі, що містить 87 сторінок, стверджують, що діяльність Хантера Байдена в складі Наглядової ради компанії Burisma, створювала конфлікт інтересів.

Минулого року в Україні відкривали кримінальну справу про можливе втручання Байдена-старшого в роботу екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. Незабаром після цього її закрили.