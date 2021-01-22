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Посольство США обнародовало локации митингов за Навального, Россия заявила об интервенции

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посольство сша, митинги, акции протеста, алексей навальный, мид рф, консульство
Фото: the-sun.com | Алексей Навальный.

Россия заявила о грубом вмешательстве США в свои внутренние дела, и пригрозила ответными мерами.

В пятницу, 22 января, накануне намечающихся в РФ массовых протестов, Посольство США в России опубликовало на своем официальном сайте список мест проведения несогласованных акций сторонников Алексея Навального, запланированных на субботу.

"СМИ сообщают, что в субботу, 23 января, по всей России планируются демонстрации в поддержку активиста оппозиции. Эти демонстрации могут быть несанкционированными", – сообщило посольство.

Далее в объявлении американского диппредставительства приводятся точные адреса сбора и маршруты митингов, а также время начала каждого из них. Согласно обнародованному документу, митинги и шествия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, а также в Иркутске.

Практически все акции, включая столичную, запланированы на 14:00, однако в некоторых городах они начнутся несколько раньше – в 12:00.

посольство сша, митинги, акции протеста, алексей навальный, мид рф, консульство
посольство сша, митинги, акции протеста, алексей навальный, мид рф, консульство
посольство сша, митинги, акции протеста, алексей навальный, мид рф, консульство
посольство сша, митинги, акции протеста, алексей навальный, мид рф, консульство
посольство сша, митинги, акции протеста, алексей навальный, мид рф, консульство
посольство сша, митинги, акции протеста, алексей навальный, мид рф, консульство

Источник: Ru.usembassy.gov

"Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий", – сообщается под расписанием акций.

Также в сообщении приводятся телефоны американских диппредставительств и стандартные в таких случаях меры предосторожности, как-то "избегать людных мест", "иметь при себе документы гражданина США" и тому подобное.

На эту публикацию уже отреагировало внешнеполитическое ведомство России, отметив, что такие сообщения являются иностранным вмешательством в дела РФ, то есть в буквальном смысле – иностранной интервенцией.

"Столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России. Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", – заявили в министерстве.

посольство сша, митинги, акции протеста, алексей навальный, мид рф, консульство
Источник: Facebook / MIDRussia

Официальная Москва подчеркнула: "Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию".

Напомним, накануне, в четверг, 21 января в Москве задержали ближайших соратников Навального: Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Причем первая во время задержания успела записать ролик с приглашением на субботнюю акцию. За день до этого куратор региональных штабов Навального Леонид Волков, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям, которые пройдут 23 января.