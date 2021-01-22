Посольство США обнародовало локации митингов за Навального, Россия заявила об интервенции

Россия заявила о грубом вмешательстве США в свои внутренние дела, и пригрозила ответными мерами.

В пятницу, 22 января, накануне намечающихся в РФ массовых протестов, Посольство США в России опубликовало на своем официальном сайте список мест проведения несогласованных акций сторонников Алексея Навального, запланированных на субботу.

"СМИ сообщают, что в субботу, 23 января, по всей России планируются демонстрации в поддержку активиста оппозиции. Эти демонстрации могут быть несанкционированными", – сообщило посольство.

Далее в объявлении американского диппредставительства приводятся точные адреса сбора и маршруты митингов, а также время начала каждого из них. Согласно обнародованному документу, митинги и шествия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, а также в Иркутске.

Практически все акции, включая столичную, запланированы на 14:00, однако в некоторых городах они начнутся несколько раньше – в 12:00.

Источник: Ru.usembassy.gov

"Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий", – сообщается под расписанием акций.

Также в сообщении приводятся телефоны американских диппредставительств и стандартные в таких случаях меры предосторожности, как-то "избегать людных мест", "иметь при себе документы гражданина США" и тому подобное.

На эту публикацию уже отреагировало внешнеполитическое ведомство России, отметив, что такие сообщения являются иностранным вмешательством в дела РФ, то есть в буквальном смысле – иностранной интервенцией.

"Столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России. Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", – заявили в министерстве.

[ + – ] Источник: Facebook / MIDRussia

Официальная Москва подчеркнула: "Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию".

Напомним, накануне, в четверг, 21 января в Москве задержали ближайших соратников Навального: Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Причем первая во время задержания успела записать ролик с приглашением на субботнюю акцию. За день до этого куратор региональных штабов Навального Леонид Волков, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям, которые пройдут 23 января.