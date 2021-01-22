Посольство США оприлюднило локації мітингів за Навального, Росія заявила про інтервенцію

Росія заявила про грубе втручання США в свої внутрішні справи, і пригрозила у відповідь заходами.

У п'ятницю, 22 січня, напередодні призначених у РФ масових протестів, Посольство США в Росії опублікувало на своєму офіційному сайті список місць проведення неузгоджених акцій прихильників Олексія Навального, запланованих на суботу.

"ЗМІ повідомляють, що в суботу, 23 січня, по всій Росії плануються демонстрації на підтримку активіста опозиції. Ці демонстрації можуть бути несанкціонованими", — повідомило посольство.

Далі в оголошенні американського диппредставництва наводяться точні адреси збору і маршрути мітингів, а також час початку кожного з них. Відповідно до оприлюдненого документу, мітинги і ходи пройдуть в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Пермі, Челябінську, Красноярську, Новосибірську, Омську, Владивостоці, Хабаровську, Улан-Уде, а також в Іркутську.

Практично всі акції, враховуючи столичну, заплановані на 14:00, однак у деяких містах вони почнуться дещо раніше — о 12:00.

Джерело: Ru.usembassy.gov

"З огляду на імовірну значну присутність поліції і можливе розосередження демонстрантів у інших районах міст, громадянам США варто уникати цих демонстрацій і будь-яких пов'язаних з демонстраціями заходів", — повідомляється під розкладом акцій.

Також у повідомленні вказані телефони американських диппредставництв і стандартні у таких випадках запобіжні заходи, приміром "уникати людних місць", "мати з собою документи громадянина США" тощо.

На цю публікацію вже відреагувало зовнішньополітичне відомство Росії, зазначивши, що такі повідомлення є іноземним втручанням у справи РФ, тобто в буквальному сенсі — іноземною інтервенцією.

"Настільки вичерпні дані виходять за рамки" турботи "про власних громадян у Росії. Все це збігається з провокаційними засадами Вашингтону щодо стимулювання" протестів у країнах з неугодними їм урядами", — заявили в міністерстві.

Офіційна Москва підкреслила: "Будь-які спроби подібного" висвітлення "несанкціонованих мітингів розглядатимуться як грубе втручання у внутрішні справи нашої країни і викличуть відповідну реакцію".

Нагадаємо, напередодні, у четвер, 21 січня в Москві затримали найближчих соратників Навального: Кіру Ярмиш та Георгія Албурова. Причому перша під час затримання встигла записати ролик із запрошенням на суботню акцію. За день до цього куратор регіональних штабів Навального Леонід Волков, повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій, які пройдуть 23 січня.