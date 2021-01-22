"Одна ванная на 5000 бойцов": Нацгвардейцы после охраны Капитолия массово болеют коронавирусом

Нацгвардийцев разместили в паркинге, в котором невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Среди 25 000 Нацгвардейцев, как минимум сто военных имеют позитивный тест на COVID-19, а несколько сотен бойцов ушли на самоизоляцию, — передает Politico.

Журналисты сообщают, что как минимум три источника в Национальной гвардии США подтверждают данные о значительном распространении коронавируса среди бойцов Нацгвардии. При этом отмечается, что на некоторых бойцов оказывалось давление, чтобы те выходили на службу раньше завершения карантина. Но в руководстве Национальной гвардии не публикуют официальных данных по количеству болеющих на коронавирус.

После того, как бойцов попросили покинуть здание Капитолия, часть бойцов разместили в паркинге. В нем не было подходящих условий, на 5000 бойцов была одна ванная. Часть бойцов была вынуждена располагаться прямо на полу. Соблюдение социальной дистанции в таких условиях является затруднительным.

По словам Сенатора Джони Эрнста, которая сама служила в Нагвардии, в Сенате расследуют вопрос о коронавирусе среди бойцов. Они найдут того, кто отдал приказ так разместить военнослужащих.

Сообщается, что руководство предпринимает попытки провести всем бойцам тестирование. В течение нескольких дней они обещают протестировать всех 25 000 Нацгвардейцев. Части бойцам также предлагают вакцинироваться от коронавируса. Но у руководства нет четкого плана, как вакцинировать всех бойцов, и что делать с теми, кто еще находится на карантине. Их могут оставить в номерах до конца карантина или же везти отдельным транспортом в пункт дислокации.

Напомним, после событий в Капитолии 6 января, в США передислоцировали 25 000 военных для инаугурации Джо Байдена. СМИ публиковали изображения того, как бойцы распологались в Капитолии.