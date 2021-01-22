"Одна ванна на 5000 бійців": Нацгвардійці після охорони Капітолію масово хворіють коронавірусом

Нацгвардійцев розмістили в паркінгу, в якому неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

Серед 25 000 Нацгвардійців, принаймні сто військових мають позитивний тест на COVID-19, а кілька сотень бійців пішли на самоізоляцію, — передає Politico.

Журналісти повідомляють, що принаймні три джерела в Національній гвардії США підтверджують дані про значне поширення коронавірусу серед бійців Нацгвардії. При цьому наголошується, що на деяких бійців чинився тиск, щоб ті виходили на службу раніше завершення карантину. Але у керівництві Національної гвардії не публікують офіційних даних щодо кількості хворих коронавірусом.

Після того, як бійців попросили покинути будівлю Капітолію, частину з них розмістили у паркінгу. У ньому не було відповідних умов, на 5000 бійців була одна ванна. Частина бійців була змушена розташовуватися прямо на підлозі. Дотримання соціальної дистанції в таких умовах є складним.

За словами Сенатора Джоні Ернста, яка сама служила в Нацгвардії, в Сенаті розслідують питання щодо коронавірусу серед бійців. Вони знайдуть того, хто віддав наказ так розмістити військовослужбовців.

Повідомляється, що керівництво робить спроби провести всім бійцям тестування. Протягом декількох днів вони обіцяють протестувати усіх 25 000 Нацгвардійців. Частини бійцям також пропонують вакцинуватися від коронавірусі. Але у керівництва немає чіткого плану, як вакцинувати всіх бійців, і що робити з тими, хто ще знаходиться на карантині. Їх можуть залишити в номерах до кінця карантину або ж везти окремим транспортом до пункту дислокації.

Нагадаємо, після подій в Капітолії 6 січня, в США передислокували 25 000 військових для інавгурації Джо Байдена. ЗМІ публікували зображення того, як бійці розташовувались в Капітолії.