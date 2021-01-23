В Москве на митинге задержали Юлию Навальную (фото, видео)

Сегодня в Москве и десятках других городах РФ проходят акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.

В Москве на митинге в поддержку Алексея Навального задержали жену оппозиционера Юлию Навальную. Задержание произошло на улице Большая Дмитровка.

Об этом сама Юлия Навальная написала из автозака в своем Instagram.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – написала жена оппозиционера.

[ + – ] Юлия Навальная в автозаке

За несколько минут до этого во время митинга она написала другой пост в соцсети: "Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо!"

Кстати, мама Навального Людмила Ивановна тоже вышла на митинг.

[ + – ] NEXTA Live/Мама Навального Людмила Ивановна на митинге

Тем временем, в Москве протестующие движутся в сторону Лубянской площади, где находится штаб-квартира ФСБ.

[ + – ]

В субботу, 23 января, в Москве и других городах России массово задерживают участников митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, была задержана соратница Навального, юрист ФБК Любовь Соболь.