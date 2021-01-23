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В Москве на митинге задержали Юлию Навальную (фото, видео)

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Фото: instagram.com/yulia_navalnaya | Юлия Навальная на митинге

Сегодня в Москве и десятках других городах РФ проходят акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.

В Москве на митинге в поддержку Алексея Навального задержали жену оппозиционера Юлию Навальную. Задержание произошло на улице Большая Дмитровка.

Об этом сама Юлия Навальная написала из автозака в своем Instagram.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – написала жена оппозиционера.

Москва, митинг, Юлия Навальная, Россия, массовые акции, алексей навальный
Юлия Навальная в автозаке

За несколько минут до этого во время митинга она написала другой пост в соцсети: "Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо!"

Кстати, мама Навального Людмила Ивановна тоже вышла на митинг.

Москва, митинг, Юлия Навальная, Россия, массовые акции, алексей навальный
NEXTA Live/Мама Навального Людмила Ивановна на митинге

Тем временем, в Москве протестующие движутся в сторону Лубянской площади, где находится штаб-квартира ФСБ.

В субботу, 23 января, в Москве и других городах России массово задерживают участников митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, была задержана соратница Навального, юрист ФБК Любовь Соболь.