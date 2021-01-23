У Москві на мітингу затримали Юлію Навальну (фото, відео)

Сьогодні в Москві і десятках інших містах РФ відбуваються акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального.

У Москві на мітингу в підтримку Олексія Навального затримали дружину опозиціонера Юлію Навальну. Затримання відбулося на вулиці Велика Дмитрівка.

Про це сама Юлія Навальний написала з автозаку у своєму Instagram.

"Вибачте за погану якість. Дуже погане світло в автозаку", — написала дружина опозиціонера.

[ + – ] Юлія Навальна в автозаку

За кілька хвилин до цього під час мітингу вона написала інший пост в соцмережі: "Яке щастя, що ви все тут! Спасибі!"

До речі, мама Навального Людмила Іванівна теж вийшла на мітинг.

[ + – ] NEXTA Live/Мама Навального Людмила Іванівна на мітингу

Тим часом, в Москві учасники протесту рухаються в бік Луб'янської площі, де знаходиться штаб-квартира ФСБ.

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У суботу, 23 січня, в Москві та інших містах Росії масово затримують учасників мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, була затримана соратниця Навального, юрист ФБК Любов Соболь.