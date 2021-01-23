У Москві на мітингу затримали Юлію Навальну (фото, відео)
Сьогодні в Москві і десятках інших містах РФ відбуваються акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального.
У Москві на мітингу в підтримку Олексія Навального затримали дружину опозиціонера Юлію Навальну. Затримання відбулося на вулиці Велика Дмитрівка.
Про це сама Юлія Навальний написала з автозаку у своєму Instagram.
"Вибачте за погану якість. Дуже погане світло в автозаку", — написала дружина опозиціонера.
За кілька хвилин до цього під час мітингу вона написала інший пост в соцмережі: "Яке щастя, що ви все тут! Спасибі!"
До речі, мама Навального Людмила Іванівна теж вийшла на мітинг.
Тим часом, в Москві учасники протесту рухаються в бік Луб'янської площі, де знаходиться штаб-квартира ФСБ.
У суботу, 23 січня, в Москві та інших містах Росії масово затримують учасників мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, була затримана соратниця Навального, юрист ФБК Любов Соболь.